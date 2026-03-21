إعلان

حيلة للهروب من الأحكام.. الأمن يكشف كذب فيديو عنصر إجرامي بالبرلس

كتب : مصراوي

01:13 م 21/03/2026

عنصر جنائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، بعد أن زعم ناشره تعرض منزله للاقتحام من قبل قوة أمنية وسرقة أموال ومشغولات ذهبية، في واقعة بدت صادمة للمتابعين.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 8 الجارى ووفقاً لإجراءات مقننة قامت قوة أمنية من مركز شرطة البرلس بالتوجه لمنزل القائم على النشر (عنصر إجرامى سبق اتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "اتجار بالمواد المخدرة، هجرة غير شرعية، سلاح نارى، تعدى على أراضى الدولة" ومحكوم عليه بالحبس فى 5 قضايا بإجمالى مدد 5 سنوات و9 أشهر لضبطه لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده، وتبين عدم تواجده بمسكنه.

بتاريخ 18 مارس الجارى أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب وعلل نشره لمقطع الفيديو المُشار إليه بمواقع التواصل الاجتماعى لغل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو البرلس عنصر جنائي الداخلية الشرطة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان