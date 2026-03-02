لم تستوعب الطفلة ذات التسع سنوات ما يحدث حين رأت والدها يلف شيئًا حول عنق والدتها. في البداية ظنتها مشاجرة عادية، كتلك التي اعتادت سماعها، لكن فجأة ارتخى جسد الأم وسقط. هنا فهمت الطفلة الحقيقة.

صرخت بصوت مرتجف: "بابا.. سيب ماما". لكنه لم يلتفت. لم تجد الطفلة سوى الهروب، فركضت خارج المنزل حتى وصلت إلى نقطة الشرطة، وأبلغت عن الجريمة التي شاهدتها بعينيها.

"جرائم عش الزوجية"

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية"، التي يستعرضها "مصراوي" استنادًا إلى التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في محافظة قنا عام 2025.

20 عامًا من الزواج

تعود بداية القصة إلى عام 2005، حين قرر محمود، شيف حلواني، أن يبدأ حياته الزوجية. دلّته إحدى قريباته على "هند"، فتاة تصغره بعامين. بعد خطوبة قصيرة، تم الزواج، ومع مرور السنوات رزقا بستة أبناء.

داخل شقة متواضعة بمنطقة الشئون في بندر قنا، عاشت الأسرة حياة هادئة، لم تكن مثالية، لكنها مستقرة.. أو هكذا بدت.

تغير كل شيء عندما قرر الزوج شراء شقتين وكتابتهما باسم زوجته، ظنًا منه أنه يؤمن مستقبل أسرته. لكن القرار، الذي كان يحمل نية الأمان، تحول إلى بداية خلافات لا تنتهي. تدريجيًا، اختفى الهدوء وحل محله توتر دائم: اتهامات متبادلة ومشاجرات يومية.

كان الزوج يعود من عمله مرهقًا، محملاً برائحة الحلوى، لكنه لا يجد في منزله سوى مرارة الخلاف. يؤكد في أقواله أنها كانت تجبره على تسليم راتبه بالكامل، ولا تهتم به، بينما كانت تشتكي – كما سمع الجيران – من تغيره، وأنه لم يعد كما كان.

يوم الجريمة

في أحد أيام أكتوبر 2025، بدأ الشجار كأي يوم عادي. كلمات غاضبة ارتفعت حدتها سريعًا. "سيب الشقة وامشي".. كانت تلك الجملة الشرارة.

وفي لحظة غضب فقد الزوج السيطرة، أمسك "بنطلون" ولفّه حول عنق زوجته من الخلف. لحظات قليلة حتى سقطت جثة هامدة.

بلاغ الطفلة

الطفلة الكبرى، التي شهدت كل شيء، لم تنتظر، فخرجت مسرعة حتى وصلت إلى نقطة الشرطة القريبة، وأبلغت بما حدث. في دقائق، انتقلت قوة أمنية إلى الشقة وتم القبض على المتهم داخل المنزل دون مقاومة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت حبس المتهم على ذمة القضية لحين استكمال الإجراءات القانونية.

