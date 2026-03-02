ضبط 8 ملايين قطعة ألعاب نارية في حملات مكبرة للداخلية | صور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم الاتجار بالألعاب النارية وحيازتها وترويجها، مع تكثيف الحملات لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها.

وقالت الوزارة في بيان له، اليوم الاثنين، وأسفرت الحملات التي قادها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن عن ضبط 182 قضية تضمنت أكثر من 8 ملايين قطعة ألعاب نارية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وأصحابها.