خلافات عائلية تنتهي بسرقة كاميرات منزل بالجيزة.. الداخلية تتحرك

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال بلطجة وسرقة كاميرات المراقبة المثبتة أمام منزل جده بالقاهرة – محافظة الجيزة.

الداخلية تكشف ملابسات سرقة كاميرات منزل بسبب خلافات ميراث في الجيزة

وأوضحت التحريات أنه بتاريخ 23 فبراير الماضي، تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارًا من صاحب المنزل (بالمعاش – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من نجل شقيقته، المقيم بذات الدائرة، لسرقته كاميرات المراقبة المثبتة أمام الشقة.

وأمكن ضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات بين الشاكي ووالدته حول الميراث، كما أرشد عن الكاميرات المستولى عليها وتم ضبطها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

