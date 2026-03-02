خناقة بالحجارة والشوم.. ماذا حدث في واقعة فكهاني كرداسة؟

علاء عمران

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور إحدى الفتيات أثناء أداء الصلاة وهي ترتدي ملابس خادشة للحياء وتقوم بأفعال منافية للآداب العامة، ما أثار حالة من الاستياء بين المتابعين.

وبالفحص تم تحديد هوية الفتاة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها تبلغ من العمر 18 عاماً، حيث تم ضبطها ومواجهتها، فأقرت بارتكاب الواقعة قبل نحو 3 سنوات أثناء إقامتها لدى عمتها عقب انفصال والديها.

وأوضحت أن زوج عمتها طلب منها تصوير المقطع على النحو المتداول.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وهو عاطل، وبمواجهته اعترف بتصوير الفيديو ونشره مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.