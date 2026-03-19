كشفت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص من والده لقيامه بالتعدي عليه وعلى شقيقته بالضرب وإحداث إصابتهما بمحافظة الجيزة.

استجابت القوات فوريًا للبلاغ المرصود لضمان حماية المواطنين بجميع المحافظات بفعالية تامة لردع أي تجاوزات تخل بالأمن العام بجميع الميادين بانتظام قانونيًا لضمان سلامة الأرواح.

وجاء وفق بيان للوزارة، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة نجحت في تحديد أطراف الواقعة عقب تلقي بلاغ رسمي بقسم شرطة أول الشيخ زايد بتاريخ 12 مارس الجاري.

وتبين نشوب مشاجرة عنيفة استُخدم فيها التراشق بالحجارة نتيجة نشوب خلافات أسرية حادة، مما أسفر عن إصابة القائم على النشر بسحجات بالوجه، وإصابة والدته وشقيقته بجروح وكدمات متفرقة.

خلافات أسرية

أمكن ضبط الأب المشكو في حقه، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكاب الواقعة لذات الـ خلافات أسرية التي سيطرت على المشهد، مضيفاً أنه مصاب بكدمة في الجسم واتهم نجله بالتسبب في إحداث إصابته أثناء التشابك. ومن جانب آخر، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال طرفي النزاع.



