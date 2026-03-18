أمن القاهرة يوضح حقيقة فيديو سرقة شقة بالمقطم: خلاف حول "غسالة خردة"

كتب : علاء عمران

04:46 م 18/03/2026

نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة اليوم الأربعاء في كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة واقتحام شقة "صاحب محل" وسرقتها بمنطقة المقطم، في واقعة أثارت اهتمام المتابعين.

رصد المنشور وفحص حقيقة الواقعة

وبدأت أجهزة الأمن فحص محتوى المنشور وتحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه صاحب محل مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة. وبسؤال الشاكي من قبل رجال المباحث، تبين أن حقيقة الأمر تختلف عن الادعاءات الواردة بالمنشور، حيث لم تقع أية جرائم سرقة أو اقتحام للمسكن.

التحريات تكشف سر "الغسالة الخردة"

وكشفت التحريات أن الواقعة بدأت بنشوب مشادة كلامية بين صاحب المحل وشخصين من جيرانه بذات المنطقة، بسبب خلافات الجيرة. وأوضح الشاكي أن الخلاف اشتعل لاعتقاده الخاطئ بقيام جيرانه بالاستيلاء على جسم "غسالة خردة" كانت متواجدة أمام المحل الخاص به، مما أدى لتطور الأمر إلى التعدي بالسب.

مشادة كلامية

وأكد الشاكي في أقواله أنه تم الصلح والتراضي فيما بينهم عقب تفهمه الموقف الحقيقي، مؤكداً أن الـ مشادة كلامية انتهت في حينه. وبإحضار المشكو في حقهما، أيدا ما جاء بأقوال الشاكي وأنكرا ارتكاب أية أعمال بلطجة أو سرقة، مشيرين إلى أن النزاع كان عارضاً بسبب الـ مشادة كلامية الناتجة عن سوء الفهم. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

تصعيد سياسي عاجل من الحكومة السنغالية بعد سحب لقب أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

تصعيد سياسي عاجل من الحكومة السنغالية بعد سحب لقب أمم أفريقيا
سمير فرج يكشف متى تتحول "مسافة السكة" لفعل يغير موازين القوى
أخبار مصر

سمير فرج يكشف متى تتحول "مسافة السكة" لفعل يغير موازين القوى
هبوط قوي للذهب عالميا بنسبة 3.1% دون 5 آلاف دولار
اقتصاد

هبوط قوي للذهب عالميا بنسبة 3.1% دون 5 آلاف دولار
مواعيد غلق المولات وإنارة الطرق.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة تداعيات الحرب
أخبار مصر

مواعيد غلق المولات وإنارة الطرق.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة تداعيات الحرب
فقرة الأسئلة الصعبة.. د. مصطفى الفقي يختار عمر سليمان ولا صفوت الشريف؟
مصراوى TV

فقرة الأسئلة الصعبة.. د. مصطفى الفقي يختار عمر سليمان ولا صفوت الشريف؟

