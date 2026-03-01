إعلان

بعد مقتل خامنئي.. من يقود إيران الآن؟

كتب : محمد جعفر

01:03 م 01/03/2026

إيران

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، أنه تم تعيين علي رضا أعرافي، الأحد، عضواً في مجلس القيادة المؤقت إلى غاية انتخاب مرشد جديد خلفاً لعلي خامنئي الذي اغتيل في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي.

وبحسب الوكالة، سيكون أعرافي وهو عضو في مجلس صيانة الدستور، جزءاً من مجلس القيادة المؤقت الذي يضم 3 قادة لإدارة الأوضاع الراهنة، هم الرئيس مسعود بيزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني أجئ، بجانب أعرافي.

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن رسميًا اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران، السبت، وذلك عقب هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة.

إيران إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي

