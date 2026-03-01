إعلان

قرار جديد من النيابة في قضية مقتل عروس بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

01:51 م 01/03/2026
قررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهمة "دعاء"، زوجة شقيق خطيب المجني عليها فاطمة خليل، المعروفة إعلاميًا باسم "عروس بورسعيد"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بقتل المجني عليها داخل شقة سكنية بمنطقة الكاب جنوب بورسعيد.

تفاصيل الخلاف

وكشفت التحقيقات عن نشوب خلاف بين المجني عليها والمتهمة بسبب أمور تتعلق بالشقة الزوجية، تطور إلى مشادة كلامية، دفعت خلالها المتهمة المجني عليها، فسقطت أرضًا وارتطمت بقوة، ثم أنهت المتهمة حياتها، وفق ما ورد بأقوالها والتحريات الأولية.

سماع الشهود ومواجهة المتهمة

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشهود، كما واجهت المتهمة بنتائج التحريات المبدئية، وقررت استمرار حبسها 15 يومًا على ذمة استكمال التحقيقات، مع استمرار فحص ملابسات الواقعة.

إخلاء سبيل باقي أفراد الأسرة

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل باقي أفراد أسرة المتهمة، ومن بينهم خطيب الضحية محمود وابنة شقيقته "شهد"، بعد ثبوت عدم تورطهما في الواقعة، مع استمرار التحقيقات للوصول إلى كافة تفاصيل القضية.

عروس بورسعيد بورسعيد أخبار بورسعيد جريمة بورسعيد

