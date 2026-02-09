إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل ضرب طفلة بـ"قالب طوب" في الغربية

كتب : علاء عمران

04:29 م 09/02/2026

أعلنت وزارة الداخلية ملابسات ما نشر بأحد المواقع الإخبارية بشأن مناشدة أسرة إحدى الفتيات وزارة الداخلية لضبط المتهم في واقعة الاعتداء عليها بالغربية، وكشفت التحريات التفاصيل.


وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه بتاريخ 22 يناير الماضي، ورد بلاغ لمركز شرطة المحلة من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، بصحبة كريمتها (9 سنوات، مصابة بالعين اليسرى)، بتضررهما من جارهما (طفل، 9 سنوات) لقيامه بتاريخ 15 يناير بإلقاء قالب طوب على الطفلة أثناء لهوها بمحل سكنهما، مما أدى إلى إصابتها.


وأوضحت الأم أنها لم تبلغ عن الواقعة فور حدوثها لتواجدها مع طفلتها والاطمئنان عليها، بالإضافة إلى وجود مساعٍ للصلح.


وعند استدعاء والدة الطفل المتهم، حضرت رفقته، وأكدت ارتكاب نجلها الواقعة دون قصد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

