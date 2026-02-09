إعلان

نائب الرئيس الأمريكي: لا خطوط حمراء في المفاوضات مع إيران

كتب : عبدالله محمود

06:27 م 09/02/2026 تعديل في 06:38 م

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إنه لا خطوط حمراء في مفاوضات الولايات المتحدة مع إيران.

وأكد "دي فانس" خلال تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد عقد صفقة مجدية مع إيران.

وشدد نائب الرئيس الأمريكي، على ضرورة التوصل لاتفاق مع إيران، مؤكدًا أنه سيكون في صالح الجميع.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد البرلمان الإيراني جلسة غير علنية بحضور وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، لمناقشة المحادثات غير المباشرة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، حسب ما صرح به النائب علي رضا سليمي حسبما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

ووصف عراقجي المحادثات غير المباشرة مع أمريكا في مسقط بأنها "بداية جيدة"، مشيرًا إلى أن الطرفين يعتزمان مواصلة المحادثات.

وأوضح عراقجي أن الطرفين اتفقا على ضرورة استمرار المحادثات، لكن موعد وطريقة الجولة القادمة من المحادثات لم يتم تحديدهما بعد.

وأَاف وزير الخارجية الإيراني: "تم إيصال مخاوفنا ومصالحنا، والحقوق التي يتمتع بها الشعب الإيراني، وكل ما كان يجب قوله في أجواء جيدة جدًا"، مضيفًا أن "وجهات نظر الطرف الآخر أيضًا تم الاستماع إليها".

جيه دي فانس إيران مفاوضات الولايات المتحدة المفاوضات الأمريكية الإيرانية

