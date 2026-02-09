أسدلت محكمة النقض، الستار عن حكمها في الطعن المقدم من اللواء ماجد الأشقر، على نتيجة الدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية ومقرها منيا القمح، حيث قضت بقبول الطعن وبطلان عضوية النائبان الفائزان في انتخابات النواب 2025.

وقال نزيه الحكيم، المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن حكم محكمة النقض بإلغاء نتيجة الدائرة الرابعة يُعد حكمًا نهائيًا وملزمًا لكافة الجهات، ولا يجوز استئنافه أو الطعن عليه بأي صورة.

وأوضح الحكيم أن الجهة المختصة بتنفيذ الحكم هي الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يقع على عاتقها تحديد جدول زمني لإعادة إجراء الانتخابات على مقعدي الدائرة، بين جميع المرشحين بنظام الفردي.

