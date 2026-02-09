إعلان

نانسي عجرم بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.. كيف نسقتها؟

كتبت- شيماء مرسي

05:21 م 09/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    نانسي عجرم (3)
  • عرض 9 صورة
    نانسي عجرم (6)
  • عرض 9 صورة
    نانسي عجرم (5)
  • عرض 9 صورة
    نانسي عجرم (7)
  • عرض 9 صورة
    نانسي عجرم (8)
  • عرض 9 صورة
    نانسي عجرم (9)
  • عرض 9 صورة
    نانسي عجرم (4)
  • عرض 9 صورة
    نانسي عجرم (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت المطربة نانسي عجرم بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وارتدت نانسي فستان طويل "كت" باللون الذهبي شفاف من الأسفل ومزينا بتطريزات بالكامل ومكشوف عند منطقة الصدر والظهر.

وفقا لـ "gallucks"، ارتداء فستان باللون الذهبي يمنح المرأة إحساسا بالثقة ويسهل تنسيقه مع أحذية بكعب عالي، كما فعلت المطربة نانسي عجرم.

واعتمدت نانسي مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود وركزت على رسمة عينيها ووضعت آي شادو باللون البني.

واختارت نانسي أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجريئة.

ونسقت نانسي مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الذهبي.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من حلق وخاتم ومجموعة أساور.

نانسي عجرم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد 11 عامًا.. ضبط المتهمة بخطف رضيع من مستشفى الشاطبي للولادة بالإسكندرية
أخبار المحافظات

بعد 11 عامًا.. ضبط المتهمة بخطف رضيع من مستشفى الشاطبي للولادة بالإسكندرية
البحرية الأمريكية تحذر السفن التي ترفع العلم الأمريكي: ابتعدوا عن المياه
شئون عربية و دولية

البحرية الأمريكية تحذر السفن التي ترفع العلم الأمريكي: ابتعدوا عن المياه
الداخلية تعلن تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام
حوادث وقضايا

الداخلية تعلن تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام
"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
أخبار المحافظات

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
4 صور لـ إمام عاشور رفقة عائلته في العمرة
رياضة محلية

4 صور لـ إمام عاشور رفقة عائلته في العمرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة