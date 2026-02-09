نانسي عجرم بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.. كيف نسقتها؟

ظهرت المطربة نانسي عجرم بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وارتدت نانسي فستان طويل "كت" باللون الذهبي شفاف من الأسفل ومزينا بتطريزات بالكامل ومكشوف عند منطقة الصدر والظهر.

وفقا لـ "gallucks"، ارتداء فستان باللون الذهبي يمنح المرأة إحساسا بالثقة ويسهل تنسيقه مع أحذية بكعب عالي، كما فعلت المطربة نانسي عجرم.

واعتمدت نانسي مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود وركزت على رسمة عينيها ووضعت آي شادو باللون البني.

واختارت نانسي أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجريئة.

ونسقت نانسي مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الذهبي.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من حلق وخاتم ومجموعة أساور.