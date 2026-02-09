إعلان

الداخلية تعلن تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام

كتب : علاء عمران

04:38 م 09/02/2026 تعديل في 05:00 م

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تعرض صاحبة الحساب للتحرش من أحد الأشخاص أثناء متابعتها ومحاولة سرقتها داخل أتوبيس نقل عام بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الإثنين، إنه بالفحص، وسؤال الشاكية (موظفة بإحدى الشركات - مقيمة بمحافظة السويس)، أفادت بأنها حال خروجها من مقر عملها الكائن بدائرة القسم، قام الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو بالتحرش اللفظي بها، وتتبعها أثناء استقلالها أحد أتوبيسات النقل العام.

تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو (عامل - مقيم بمحافظة الدقهلية)، وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة أو وجود أي علاقة سابقة مع المجني عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

التحرش أتوبيس نقل عام شرطة المقطم

