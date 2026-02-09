كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تعرض صاحبة الحساب للتحرش من أحد الأشخاص أثناء متابعتها ومحاولة سرقتها داخل أتوبيس نقل عام بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الإثنين، إنه بالفحص، وسؤال الشاكية (موظفة بإحدى الشركات - مقيمة بمحافظة السويس)، أفادت بأنها حال خروجها من مقر عملها الكائن بدائرة القسم، قام الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو بالتحرش اللفظي بها، وتتبعها أثناء استقلالها أحد أتوبيسات النقل العام.

تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو (عامل - مقيم بمحافظة الدقهلية)، وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة أو وجود أي علاقة سابقة مع المجني عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.