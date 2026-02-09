إعلان

الاستئناف تؤيد رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي

كتب : مصراوي

05:37 م 09/02/2026

المخرج محمد سامي والفنانة عفاف شعيب

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة بتأييد رفض دعوى تعويض الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد رفضت في وقت سابق الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب، والتي طالبت فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، على خلفية اتهامها للمخرج محمد سامي بسبها والتشهير بها خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية.

كما تقدم دفاع الفنانة عفاف شعيب بمذكرة طعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر، متهما المخرج بالإساءة إعلاميا إلى موكلته.

محكمة الاستئناف عفاف شعيب محمد سامي

