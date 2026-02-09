الاستئناف تؤيد رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة بتأييد رفض دعوى تعويض الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد رفضت في وقت سابق الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب، والتي طالبت فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، على خلفية اتهامها للمخرج محمد سامي بسبها والتشهير بها خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية.

كما تقدم دفاع الفنانة عفاف شعيب بمذكرة طعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر، متهما المخرج بالإساءة إعلاميا إلى موكلته.