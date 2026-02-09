واتساب يبدأ طرح ميزة المكالمات الصوتية والمرئية على الويب

كتب- محمود عبدالرحمن:

بدأ تطبيق المراسلة الفورية "واتساب"، في طرح ميزات المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو لنسخة الويب، في خطوة تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات مباشرة عبر المتصفح دون الحاجة إلى تحميل تطبيق سطح المكتب.

ويتركز الإطلاق الأولي للميزة على المحادثات الفردية فقط، على أن يعمل "واتساب" لاحقا على دعم المكالمات الجماعية ضمن تحديثات مقبلة، وفقا لموقع "WABetaInfo" المتخصص في متابعة تحديثات التطبيق.

وتعد ميزة المكالمات في "واتساب ويب" تحسينا ملحوظا لتجربة الاستخدام، إذ تسهل التواصل بين المستخدمين وأصدقائهم وعائلاتهم وزملائهم، خاصة أثناء العمل من خلال المتصفح.

وبحسب المعلومات المتاحة، من المتوقع أن يدعم التحديث المستقبلي مكالمات جماعية تضم ما يصل إلى 32 مشاركا، إلى جانب إضافة خصائص أخرى مثل روابط المكالمات وإمكانية جدولة المكالمات خلال الفترة المقبلة.

وأكد "واتساب" أن المكالمات التي تجرى عبر نسخة الويب ستكون مشفرة بالكامل من طرف إلى طرف، على غرار ما هو مطبق في إصدارات التطبيق على أندرويد وiOS وسطح المكتب، حيث يتم تفعيل التشفير تلقائيا دون الحاجة إلى أي إعدادات إضافية من جانب المستخدمين.

ويعني ذلك أن أطراف المكالمة فقط يمكنهم الاستماع إلى محتواها، دون إمكانية وصول "واتساب" أو الشركة الأم "ميتا" إلى مضمون المكالمات.

وتعمل ميزة المكالمات في "واتساب ويب" بالطريقة نفسها المعتمدة في تطبيقات سطح المكتب، ما يتيح للمستخدمين مشاركة المستندات أو عرض الشرائح مباشرة من المتصفح أثناء المكالمة.

ورغم ذلك، ينبه "واتساب" المستخدمين إلى ضرورة توخي الحذر عند استخدام الميزة، إذ يمكن للطرف الآخر رؤية كل ما يُعرض على الشاشة، بما في ذلك كلمات المرور أو أي معلومات شخصية ظاهرة أثناء المشاركة.