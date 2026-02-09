إعلان

زعيم حزب العمال في اسكتلندا يدعو رئيس وزراء بريطانيا إلى الاستقالة

كتب : مصراوي

06:27 م 09/02/2026

كير ستارمر

دعا زعيم حزب العمال في اسكتلندا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الاستقالة من منصبه، بعد ما تواتر بشأن علاقة السفير البريطاني السابق في واشنطن بيتر ماندلسون برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

وقال أنس ساروار: "لابد أن يتوقف التشتت وأن تتغير القيادة في داوننج ستريت".

ويُعد ساروار أبرز شخصية في حزب العمال تطالب برحيل كير ستارمر، مما يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء بسبب قراره تعيين ماندلسون في منصب دبلوماسي رفيع، وتقدم كل من رئيس موظفي مكتب ستارمر ومدير اتصالاته باستقالتهما.

من جانبه، صرح مكتب ستارمر اليوم الإثنين بأنه لا يخطط للتنحي عن منصبه.

