ماذا يفعل وزير العمل في الساعات الأخيرة قبل التعديل الوزاري؟

كتب : محمد أبو بكر

06:30 م 09/02/2026

محمد جبران

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بوزارة العمل، أن محمد جبران، وزير العمل، واصل أداء مهامه بشكل طبيعي اليوم الإثنين قبل التغيير الوزاري المُرتقب خلال الأيام المقبلة.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن الوزير يواصل مهام عمله بشكل طبيعي، ولا يظهر أي شئ، مشيرًا إلى أنه خلال ساعة سيقوم بتوقيع بروتوكول جديد، قائلًا:"حتى الآن لا توجد أي شواهد" والأمور تسير بشكلها الطبيعي.

وبين المصدر، أن وزير العمل، استقبل أمس الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من إدارة شركة ليوني مصر الألمانية العالمية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات لتعزيزالشراكة، حيث تم الاتفاق على توفير 400 فرصة عمل في فرعي الشركة بمدينة نصر ومدينة بدر، والبدء في نقل الماكينات المطلوبة من شركة ليوني إلى مركز تدريب الحجاز التابع لوزارة العمل، لبدء مرحلة تدريب الشباب عمليًا على المهن والتخصصات التي تحتاجها الشركة.

وتابع المصدر: الوزير يتواجد يوميًا في الوزارة ولا تظهر عليه أي علامات أو مؤشرات تدل على شئ حتى الآن

كان دعا مجلس النواب أعضاءه إلى "جلسة خاصة لمناقشة أمر مهم"، في وقت رجح فيه نواب وسياسيون أن تكون متعلقة بمناقشة التعديل الوزاري الجديد.

محمد جبران وزارة العمل التعديل الوزاري

