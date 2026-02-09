أكاذيب إخوانية.. مصدر أمني ينفي تعذيب مواطن بمقر أمني بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن الزعم بتعرض أحد المواطنين للتعذيب داخل أحد المقار الأمنية بمحافظة الإسكندرية.

وأكد المصدر أن دأب الجماعة الإرهابية على اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات وسرد وقائع وهمية لا علاقة لها بالواقع يأتي في إطار المحاولات المستمرة واليائسة للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وهو ما يدل على حالة الإفلاس التي تمر بها الجماعة.

