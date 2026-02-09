مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كالياري

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

0 0
15:45

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الدحيل

0 0
18:00

الشــارقة

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

0 0
18:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

4 صور لـ إمام عاشور رفقة عائلته في العمرة

كتب – محمد الميموني

04:51 م 09/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مام عاشور في العمرة رفقة أسرته 1 (1)
  • عرض 4 صورة
    مام عاشور في العمرة رفقة أسرته 1 (2)
  • عرض 4 صورة
    إمام عاشور في العمرة رفقة أسرته (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مناسك العمرة برفقة عائلته خلال الساعات الماضية.

ونشر لاعب وسط الأهلي، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة صور ظهر خلالها برفقة عائلته أثناء أداء مناسك العمرة.

وكان إمام عاشور قد حصل على إذن من وليد صلاح، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بالحصول على يومين راحة من التدريبات، من أجل السفر وأداء العمرة.

ويذكر أن النادي الأهلي يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 27 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور العمرة فيس بوك النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البحرية الأمريكية تحذر السفن التي ترفع العلم الأمريكي: ابتعدوا عن المياه
شئون عربية و دولية

البحرية الأمريكية تحذر السفن التي ترفع العلم الأمريكي: ابتعدوا عن المياه
سباق الأدوار الشعبية.. فنانات بالعباية والحجاب في دراما رمضان 2026
زووم

سباق الأدوار الشعبية.. فنانات بالعباية والحجاب في دراما رمضان 2026
عاطل يلوّح بسلاح أبيض ويثير الذعر في بولاق الدكرور.. والداخلية تكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

عاطل يلوّح بسلاح أبيض ويثير الذعر في بولاق الدكرور.. والداخلية تكشف التفاصيل
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
واتساب يبدأ طرح ميزة المكالمات الصوتية والمرئية على الويب
أخبار و تقارير

واتساب يبدأ طرح ميزة المكالمات الصوتية والمرئية على الويب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة