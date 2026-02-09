"من هنا البداية".. إنبي يعلن رسميًا التعاقد مع كهربا بهذه الطريقة (صورة)

8 صور جديدة لإمام عاشور وزوجته في الحرم المكي

أدى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مناسك العمرة برفقة عائلته خلال الساعات الماضية.

ونشر لاعب وسط الأهلي، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة صور ظهر خلالها برفقة عائلته أثناء أداء مناسك العمرة.

وكان إمام عاشور قد حصل على إذن من وليد صلاح، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بالحصول على يومين راحة من التدريبات، من أجل السفر وأداء العمرة.

ويذكر أن النادي الأهلي يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 27 نقطة.