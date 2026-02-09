سوهاج تستقبل رمضان بـ 14 معرضًا و119 دورة رياضية

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن حزمة إجراءات خدمية شاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك، تضمنت تجهيز وافتتاح 14 معرضًا لـ "أهلًا رمضان" وتنظيم 119 دورة رمضانية، وذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية.

وكشف الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين، عن تعديل مواعيد عمل المخابز لتبدأ من الساعة السابعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً لضمان توافر الخبز للمواطنين، بالتزامن مع انعقاد غرفة عمليات رئيسية لتلقي الشكاوى، وتكثيف الرقابة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية.

مساجد وروحانيات

وفي الشأن الديني، أكد الدكتور عبد المجيد الكرماني، وكيل وزارة الأوقاف، تخصيص 80 مسجدًا للاعتكاف و490 مسجدًا للتهجد في العشر الأواخر، مع إقامة صلاة التراويح بكافة المساجد، وشدد المحافظ في هذا السياق على ضرورة إحكام الرقابة لمنع بث أي أفكار تخالف العقيدة الصحيحة، بجانب تنظيم ملتقيات فكرية وقوافل للواعظات.

وأوضح الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية بصدد إطلاق 119 دورة رمضانية متنوعة بعد الانتهاء من صيانة الملاعب، فيما أشار ممثل التضامن الاجتماعي إلى تجهيز "كراتين رمضان" بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لصرفها للفئات الأكثر احتياجًا، مع انتظام صرف معاشات تكافل وكرامة في مواعيدها.

أرقام التصالح

وناقش المجلس الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 48330 طلبًا، تم البت في 45530 منها بنسبة إنجاز وصلت إلى 94.77%، وتسليم 41980 نموذجًا للمواطنين بنسبة 91.60%، كما استعرض سير العمل في الموجة الـ 28 لإزالة التعديات المستمرة حتى 27 مارس المقبل.

واختتم المحافظ توجيهاته بالتشديد على تعزيز خدمات الحماية المدنية بمنطقة "القيسارية" بحي غرب نظرًا للكثافة العالية المتوقعة، والتصدي لأية تجاوزات في المقاهي والكافيهات، مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الدوري لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.