سباق الأدوار الشعبية.. فنانات بالعباية والحجاب في دراما رمضان 2026

أيام قليلة تفصلنا عن موسم دراما رمضان 2026 الذي يشهد تنافس مجموعة من الأعمال المميزة.

وتجسد عدد من الفنانات في دراما رمضان، أدوار الفتاة الشعبية، حيث ظهرت بعض النجمات وهن يرتدين "عباية وحجاب"، أبرزهن:

تارا عماد

تقدم الفنانة تارا عماد دور فتاة شعبية ضمن أحداث مسلسل "إفراج"، بطولة عمرو سعد، وظهرت "تارا" في كواليس العمل وهي ترتدي عباءة وحجاب، وهو دور مختلف عما قدمته الفنانة الشابة من قبل.

هند صبري

تجسد الفنانة هند صبري شخصية "مناعة" ضمن أحداث مسلسل يحمل نفس الاسم، وهي سيدة من منطقة شعبية تعمل بتجارة المخدرات.

درة

الفنانة درة تشارك في دراما رمضان بمسلسل "علي كلاي" وتظهر بدور فتاة من منطقة شعبية، والمسلسل من بطولة أحمد العوضي.

هدى الإتربي

تجسد الفنانة هدى الإتربي، شخصية فتاة شعبية ضمن أحداث مسلسل "مناعة"، وظهرت ضمن كواليس العمل بالعباءة في أحد المشاهد.

انتصار

الفنانة انتصار تجسد شخصية سيدة من منطقة شعبية تدعى "ألمظ"، ضمن أحداث مسلسل "علي كلاي".

هدى المفتي

روجت الفنانة هدى المفتي لشخصيتها ضمن أحداث مسلسل "سوا سوا" بطولة أحمد مالك، وظهرت على بوستر العمل بعباءة وحجاب.

سلوى خطاب

الفنانة سلوى خطاب تشارك بدور سيدة شعبية ضمن أحداث مسلسل "درش"، أمام النجم مصطفى شعبان.