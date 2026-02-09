النقض تبطل نتيجة دائرة منيا القمح وتقرر إعادة الانتخابات

قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، ببطلان نتيجة الدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية، ومقرها منيا القمح، وإعادة إجراء الانتخابات بنظام الفردي بهذه الدائرة.

وقال المحامي محمد فراج، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن المحكمة قبلت الطعن المقدم من موكله اللواء ماجد الأشقر، المرشح السابق عن الدائرة الرابعة، وقضت ببطلان عضوية النائبين الفائزين محمد سامي وخالد عبد الرحمن.

وأضاف فراج أن حكم محكمة النقض بات ونهائي، ويترتب عليه إعادة الانتخابات على مقعدي النظام الفردي بالدائرة الرابعة بمنيا القمح.