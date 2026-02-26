كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات تداول منشور وصورة لأحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله قبوله للالتحاق بكلية الشرطة، مما أثار تساؤلات واسعة.

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية صاحب الحساب، وتبين أنه طالب مقيم بمحافظة القاهرة. وبمراجعة السجلات، تبين عدم تقدمه للاختبارات من الأساس، وأن ما نشره عارٍ تماماً من الصحة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الطالب، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد المزاح مع أصدقائه وزيادة نسب التفاعل والمتابعة على صفحته الشخصية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

