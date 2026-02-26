إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:48 ص 26/02/2026

سعر الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 26-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 12.72 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.72 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.69 جنيه للشراء، و12.76 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.73 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.71 جنيه للشراء، و12.76 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

