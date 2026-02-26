إعلان

انخفاض الدولار أمام الجنيه بعد صرف 2.3 مليار دولار من صندوق النقد لمصر

كتب : أحمد الخطيب

11:45 ص 26/02/2026 تعديل في 11:56 ص

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 8 قروش و12 قرشًا، بمنتصف تعاملات الخميس 26-2-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.8 جنيه للشراء، و47.9 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.78 جنيه للشراء، و47.88 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.78 جنيه للشراء، و47.88 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.76 جنيه للشراء، و47.86 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنوك

