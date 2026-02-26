انخفضت أسعار السكر المعبأ، واللحوم، والدواجن، والجبن، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الخميس 26-2-2026، بينما ارتفعت أسعار الأرز السائب، والمسلي الصناعي، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.58 جنيه، بتراجع 39 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 62.95 جنيه، بزيادة 4.32 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.84 جنيه، بتراجع 5 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 90.26 جنيه، بتراجع 28 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 32.72 جنيه، بتراجع 1.11 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.03 جنيه، بزيادة 98 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 66.58 جنيه، بزيادة 36 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.7 جنيه، بزيادة 23 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 108.12 جنيه، بزيادة 40 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.7 جنيه، بتراجع 1.58 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 111.5 جنيه، بتراجع 1.01 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.44 جنيه، بزيادة 1.14 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.73 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 135.03 جنيه، بتراجع 1.86 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 276.45 جنيه، بتراجع 3.92 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.97 جنيه، بتراجع 1.16 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 102 جنيه، بزيادة 1.92 جنيه.

