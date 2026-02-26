"مش واثقة فيه من أول الجواز".. سيدة تحصل على حكم قضائي بخلع زوجها



كتبت - فاطمة عادل:

حصلت سيدة تُدعى "نرمين. ع"، 28 عامًا، على حكم بالخلع من محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعد زواج استمر قرابة عام، وذلك على خلفية خلافات نشبت بينها وبين زوجها بسبب قيامه بالتصرف في عدد من شنط رمضان التي كانت قد أعدتها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا "سرق شنط رمضان وباعها".

وبحسب ما ورد بصحيفة الدعوى، أوضحت الزوجة أنها تزوجت قبل عام من الواقعة من "جلال. ع"، 37 عامًا، ويعمل في مجال التجارة، مشيرة إلى أنها لم تكتشف – على حد قولها – بعض سلوكياته إلا بعد الزواج.

تفاصيل دعوى سيدة لخلع زوجها بسبب شنط رمضان

وأضافت أنها اعتادت منذ سنوات المشاركة في أعمال خيرية خلال شهر رمضان، من خلال تجهيز شنط غذائية من مالها الخاص لتوزيعها على الأسر البسيطة في محيط سكنها، وأنها قررت خلال شهر رمضان من عام 2019 مضاعفة الكمية التي ستقوم بتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في رمضان.

وأفادت الزوجة بأنها فوجئت قبل حلول شهر رمضان باختفاء عدد من الشنط التي كانت مخزنة داخل الشقة، وعند سؤال زوجها، أنكر في البداية علمه بالأمر، إلا أنها علمت لاحقًا – وفق أقوالها – بقيامه ببيع تلك الشنط لأحد تجار الجملة مقابل مبلغ مالي، باعتبارها بضاعة زائدة.

وذكرت أنها واجهته بما علمت، فاعترف بالتصرف فيها بدعوى حاجته إلى سداد بعض الديون، وأكدت أن الواقعة تسببت في خلافات بينهما، خاصة مع تكرار التصرف في باقي الشنط، ما أفقدها الشعور بالأمان والاستقرار داخل منزل الزوجية.

وأشارت إلى أنها أقامت دعوى خلع لتعذر استمرار الحياة الزوجية، موضحة أمام المحكمة بغضها للحياة معه وخشيتها من استمرار العلاقة في ظل فقدان الثقة بينهما من بداية الزواج.

وقضت المحكمة بقبول دعوى الخلع رقم 1752 لسنة 2019، بعد تعهد الزوجة برد مقدم الصداق والتنازل عن حقوقها الشرعية، لتنتهي بذلك العلاقة الزوجية بعد عام من الزواج.

