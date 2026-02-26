إعلان

ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:08 ص 26/02/2026

عملات عربية

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 26-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.72 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.02 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 125.69 جنيه للشراء، و127.26 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.15 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 67.03 جنيه للشراء، و67.76 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 154.42 جنيه للشراء، و157.05 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

