بالصور- أول ظهور لفرد الأمن في واقعة ضربه داخل كمبوند التجمع على يد رجل

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع الخامس لجلسة 11 مارس، مع استمرار حبس المتهم.

وطلب دفاع رجل الأعمال تأجيل الجلسة لإمكانية إقامة صلح بين الطرفين وتقديم اعتذار، بالإضافة إلى الاطلاع على أوراق القضية.

وكان رجل الأعمال قد أنكر أمام المحكمة الاتهامات الموجهة إليه، بما في ذلك إتلاف جهاز اللاسلكي الخاص بالمجني عليه والمملوك لشركة الأمن، مؤكدًا أنه لم يستعرض القوة أو يمارس البلطجة، وقال: "أنا لم أستعرض القوة، الواقعة عبارة عن مشاجرة بيني وبين فرد الأمن".

المحكمة تؤجل أولى جلسات محاكمته مع استمرار حبسه

من جانبه، طالب المحامي محمد حمودة، محامي فرد الأمن، بتعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه لفرد الأمن، و5 ملايين جنيه لشركة الأمن عن التلفيات، و5 ملايين جنيه للمجني عليه الثاني، ليصل إجمالي التعويض إلى 15 مليون جنيه عن الواقعة.

وأضاف حمودة خلال مرافعته أن موكله "تعرض للبلطجة واستعراض القوة، بالإضافة إلى سب ديني أثناء شهر رمضان"، مطالبًا المحكمة بـ"توقيع أقصى عقوبة على المتهم لحماية القانون والمجني عليه".

وأشار المحامي إلى أن المتهم استغل سلطته وماله ضد المجني عليه، الذي اضطر "لعدم الدفاع عن نفسه خوفًا من فقدان عمله كسد لقوت أولاده".

وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا من المجني عليه بتعرضه للسب والضرب وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي أثناء عمله، ما أدى إلى إصابته بسحجات وكدمات في الكتف والرأس وأسفل العين اليمنى، وفق التقرير الطبي.

وباستجواب المتهم، أقر بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات سابقة، فوجهت له النيابة اتهامات استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف، وأمرت بحبسه احتياطيًا، مع طلب التقرير الطبي النهائي وإجراء المعاينة اللازمة لمحل الواقعة.

