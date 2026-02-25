كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تشكك القائم على نشره في قيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة "تروسيكل" بدائرة قسم شرطة ثان المنيا.

بداية الشكوك

تبين أن القائم على النشر عامل مقيم بدائرة القسم، وقرر أنه أثناء سيره بأحد الطرق الزراعية طلب منه شخص يستقل تروسيكل مساعدته في تشغيله، ولاحظ عدم وجود مفاتيح التشغيل، فقام بتصوير المقطع ونشره لشكه في تعرض المركبة للسرقة.

أمكن تحديد مالك التروسيكل، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا، وأقر بعدم تحرير محضر لكون المركبة غير مرخصة.

كما تم تحديد وضبط التروسيكل الظاهر بالفيديو ومستقله، وتبين أنه عنصر جنائي مقيم بذات الدائرة.

اعتراف وضبط المركبة

بمواجهة المتهم، اعترف بسرقة التروسيكل بأسلوب "المغافلة" أثناء توقفه بدائرة المركز، وتم بإرشاده ضبط المركبة المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.