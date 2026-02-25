نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة أجرة يسير عكس الاتجاه بالشرقية معرضًا حياة المواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمقطع وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، وبمواجهته أقر بصحة الواقعة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، لتطبيق القانون وحماية أرواح المواطنين.