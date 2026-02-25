إعلان

ضبط سائق أجرة يسير عكس الاتجاه بالشرقية وتعريضه حياة المواطنين للخطر

كتب : عاطف مراد

04:01 م 25/02/2026

ضبط تعبيرية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة أجرة يسير عكس الاتجاه بالشرقية معرضًا حياة المواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمقطع وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، وبمواجهته أقر بصحة الواقعة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، لتطبيق القانون وحماية أرواح المواطنين.

ضبط سائق أجرة مخالفة مرور الشرقية وزارة الداخلية

