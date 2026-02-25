إعلان

تأييد براءة "لوشا" في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للحياء العام

كتب : أحمد عادل

03:51 م 25/02/2026

تعبيرية

كتب- أحمد عادل:
قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بتأييد حكم براءة صانع المحتوى المعروف باسم "لوشا" من الاتهامات المنسوبة إليه ببث ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المتهم من اتهامات نشر محتوى يتضمن مشاهد عنف وخروجًا عن الآداب العامة.
وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة نشر محتوى مخل بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبث مواد تتنافى مع القيم والمبادئ الأسرية داخل المجتمع المصري.
يُذكر أن النيابة قد أخلت سبيل المتهم على ذمة التحقيقات في وقت سابق.

محكمة مستأنف القاهرة الاقت براءة لوشا فيديوهات خادشة للحياء

