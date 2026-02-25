إعلان

تفاصيل واقعة إجبار شخص على توقيع 11 إيصال أمانة بالقاهرة

كتب : عاطف مراد

05:17 م 25/02/2026

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، تضرر فيه من آخر لقيامه باستدراجه وإكراهه على توقيع 11 إيصال أمانة أثناء تواجده بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقه، وعُثر بحوزته على 11 إيصال أمانة مذيلين بتوقيع المجني عليه.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أن الشاكي اشترى منه 3 هواتف محمولة بنظام التقسيط خلال شهر 4-2025، ولم يسدد سوى القسط الأول، فقام على إثر ذلك باستدراجه وإكراهه على توقيع إيصالات الأمانة، واتهمه بالنصب عليه.

وبمواجهة الشاكي، أيد ما جاء بأقواله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيصال أمانة وزارة الداخلية قسم شرطة السلام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالتفاصيل.. الحكومة توافق على 12 قرارًا جديدًا في اجتماعها الأسبوعي
أخبار مصر

بالتفاصيل.. الحكومة توافق على 12 قرارًا جديدًا في اجتماعها الأسبوعي
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم أتوبيس وميكروباص بالدقهلية
أخبار المحافظات

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم أتوبيس وميكروباص بالدقهلية
الخيار الآمن.. لماذا ينصح الأطباء بالسلطة لمرضى السكري؟
سفرة رمضان

الخيار الآمن.. لماذا ينصح الأطباء بالسلطة لمرضى السكري؟
الحكومة توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" بين مصر وإسبانيا
أخبار مصر

الحكومة توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" بين مصر وإسبانيا
"أزمة مراحيض" تضرب أقوى حاملة طائرات أمريكية في البحر المتوسط
شئون عربية و دولية

"أزمة مراحيض" تضرب أقوى حاملة طائرات أمريكية في البحر المتوسط

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الإعلامي الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين عن عمر يناهز 98 عامًا
بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة