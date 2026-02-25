نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، تضرر فيه من آخر لقيامه باستدراجه وإكراهه على توقيع 11 إيصال أمانة أثناء تواجده بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقه، وعُثر بحوزته على 11 إيصال أمانة مذيلين بتوقيع المجني عليه.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أن الشاكي اشترى منه 3 هواتف محمولة بنظام التقسيط خلال شهر 4-2025، ولم يسدد سوى القسط الأول، فقام على إثر ذلك باستدراجه وإكراهه على توقيع إيصالات الأمانة، واتهمه بالنصب عليه.

وبمواجهة الشاكي، أيد ما جاء بأقواله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.