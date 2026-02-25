إعلان

قرار حكومي بشأن منصة "سويف أسيس" لامتحانات أولى وثانية ثانوي

كتب : أحمد جمعة

04:32 م 25/02/2026

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة متخصصة، لتنفيذ تشغيل وصيانة منصة الامتحانات الالكترونية "سويف أسيس – Swift assess"، للصفين الأول والثاني الثانوي لمدة ثلاثة أعوام، تبدأ من العام المالي 2025/2026.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة وما توليه الدولة من اهتمام بالعملية التعليمية من خلال تحديث المناهج لتواكب العصر، والتحول الرقمي، وتدريب وتمكين المعلمين في مجال تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، تزامنًا مع تحسين البنية التحتية والمباني المدرسية، فضلًا عن الاستثمار في البحث العلمي وتطوير الأساليب لتمكين الطلاب من مهارات القرن الحادي والعشرين بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسماعيلية التعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء على إنشاء موزع جديد لاستيعاب الأحمال الثقيلة الحالية والمستقبلية بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببذل أقصى الجهود لدعم الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، تعظيما للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم الصف الأول الثانوي الصف الثاني الثانوي قرارات الحكومة منصة الامتحانات الإلكترونية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار حكومي بشأن منصة "سويف أسيس" لامتحانات أولى وثانية ثانوي
مدارس

قرار حكومي بشأن منصة "سويف أسيس" لامتحانات أولى وثانية ثانوي

بالتفاصيل.. الحكومة توافق على 12 قرارًا جديدًا في اجتماعها الأسبوعي
أخبار مصر

بالتفاصيل.. الحكومة توافق على 12 قرارًا جديدًا في اجتماعها الأسبوعي
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم أتوبيس وميكروباص بالدقهلية
أخبار المحافظات

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم أتوبيس وميكروباص بالدقهلية
محامي فرد الأمن يطالب بتعويض 5 ملايين لكل ضحية وتغطية تلفيات الشركة 
حوادث وقضايا

محامي فرد الأمن يطالب بتعويض 5 ملايين لكل ضحية وتغطية تلفيات الشركة 
"أزمة مراحيض" تضرب أقوى حاملة طائرات أمريكية في البحر المتوسط
شئون عربية و دولية

"أزمة مراحيض" تضرب أقوى حاملة طائرات أمريكية في البحر المتوسط

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026