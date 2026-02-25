إعلان

وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى جنيف لاستئناف "المحادثات النووية" مع أمريكا

كتب - مصطفى الشاعر

05:33 م 25/02/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

غادر الوفد الإيراني المفاوض برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، طهران متوجها إلى جنيف، اليوم الأربعاء، للمشاركة في الجولة الثالثة من "المفاوضات النووية"، في محاولة أخيرة لكسر الجمود الدبلوماسي وسط أجواء مشحونة بالتوتر العسكري في المنطقة.

عراقجي: نسعى لاتفاق عادل في "أقصر وقت"

وقبيل مغادرته، أكد عباس عراقجي، أن إيران ستستأنف المحادثات مع الولايات المتحدة استنادا إلى تفاهمات الجولة السابقة، مشددا على أن طهران تدخل المفاوضات بـ "عزم راسخ" للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أسرع وقت ممكن، لتجنب المزيد من التصعيد، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

بزشكيان: نتحرك بتوجيهات "المرشد" لتفادي الحرب

من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن تفاؤله بـ "آفاق إيجابية" للمفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، كاشفا أن التحركات الحالية تتم بتوجيهات مباشرة من المرشد الإيراني لإدارة الأوضاع بطريقة "تُبعد أجواء الحرب عن البلاد"، تزامنا مع نشر الولايات المتحدة قوة بحرية ضخمة قرب السواحل الإيرانية.

مهلة ترامب و"مبعوثي المهمة الصعبة"

تأتي هذه الجولة تحت ضغط شديد، بعد أن منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طهران مهلة تتراوح بين 10 و15 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي.

ومن المقرر أن تنطلق المحادثات غدا الخميس في "جنيف" بمشاركة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وفقا لما صرح به مسؤول أمريكي رفيع المستوى.

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني المفاوضات النووية أمريكا جنيف

