احتفالية كبرى بجنوب سيناء لإحياء اليوم السنوي لـ الجامع الأزهر

كتب : رضا السيد

05:31 م 25/02/2026
    احتفالية كبرى بجنوب سيناء
    الانشاد الديني
    الاحتفال بسنوية الأزهر الشريف
    الدكتور أحمد بدير رئيس المنطقة الأزهرية

نظمت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، احتفالية اليوم السنوي لـ الجامع الأزهر، بمناسبة مرور 1086 عامًا على تأسيسه في السابع من شهر رمضان المبارك عام 361 هـ، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وشهد الاحتفالية اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد بدير، رئيس المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، والشيخ رفيق الشناوي، مدير منطقة الوعظ، والشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، وعلي حمادة، رئيس مدينة الطور، وممثلي الكنيسة، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف والأوقاف بالمحافظة، ومديري المديريات، وعواقل ومشايخ القبائل البدوية.

استهل الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي يوثق تاريخ الأزهر الشريف عبر العصور.

وألقى الدكتور أحمد بدير، رئيس المنطقة الأزهرية بالمحافظة، أوضح خلالها دور الأزهر في نبذ العنف والتطرف، والوسطية في تناول القضايا لإسلامية والوطنية والعربية، مؤكدًا على مواصلة الأزهر الشريف في أداء رسالته السامية في نشر ثقافة المحبة والسلام والتعايش الإنساني على مستوى العالم، وفتح أبوابه للطلاب من مختلف دول العالم ليتلقوا العلوم الدينية والدنيوية على أيدي نخبه من العلماء الأجلاء، لنشر تعاليم الإسلام السمحة في بلادهم .

وأضاف رئيس منطقة جنوب سيناء الأزهرية، أن الأزهر الشريف لم يكتسب مكانته العظيمة من عراقته فحسب، بل من خلال دوره الفكري والاجتماعي، مشيدًا بدوره الريادي في الحفاظ على الهوية الإسلامية، وجهوده في مواجهة التطرف والتعصب والإرهاب، مشيرًا إلى أن الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يسعى دائمًا إلى ترسيخ حفظ القرآن وفهمه وتدبر معانيه، ليكون منهجًا يترجم إلى سلوك وأخلاق في واقع الحياة.

على جانب آخر، أعرب اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، عن تقديره لدور الأزهر الشريف الديني والتاريخي والوطني، من خلال في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، مؤكدا أن الأزهر سيظل حصنًا منيعًا للفكر المستنير، ومنارة للعلم في العالم،

وأكد على دعم اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، للفعاليات التي ينظمها الأزهر بناء أجيال واعية قادرة على مواجهة التحديات، من خلال تعزيز الوعي الديني الصحيح.

وأضاف الشيخ رفيق الشناوي، مدير منطقة الوعظ، أن الأزهر يلعب دورًا هامًا في نشر الوعي وترسيخ القيم الأخلاقية داخل المجتمع، وإحياء الثقافة الدينية، والحفاظ على الهوية الإسلامية.

جنوب سيناء الأزهر الشريف الفكر الوسطي الهوية الاسلامية التطرف والعنف

