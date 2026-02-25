إعلان

محامي فرد الأمن: المتهم استعرض قوته وسب المقدسات خلال رمضان

كتب : أحمد عادل

02:21 م 25/02/2026 تعديل في 02:30 م
تنظر محكمة الجنح، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة متهم بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع الخامس.

وقال المحامي محمد حمودة، المرافق للمجني عليه خلال مرافعته، إن موكله تعرض للبلطجة واستعراض القوة، كما تعرض لسب ديني خلال شهر رمضان، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

استغلال المال والسلطة وراء اعتداء المتهم على فرد الأمن

وأضاف المحامي أن المتهم استغل سلطته وماله تجاه المجني عليه، الذي اضطر للامتناع عن الدفاع عن نفسه حفاظًا على عمله كسد لقوت أولاده. كما طالب المحامي بتعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه.

وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا من المجني عليه بتعرضه للسب والضرب، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي أثناء عمله، ما أدى لإصابته بسحجات وكدمات في الكتف والرأس وأسفل العين اليمنى، وفقًا للتقرير الطبي.

وأقر المتهم أمام النيابة بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات سابقة، فوجهت له اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف والضرب والإتلاف، وأمرت بحبسه احتياطيًا، مع طلب التقرير الطبي النهائي وإجراء المعاينة اللازمة لمحل الواقعة.

المحامي محمد حمودة محكمة الجنح تعرض للبلطجة الاعتداء داخل كمبوند محامي فرد الأمن

