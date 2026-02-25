قرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تكليف أحمد خليفة محمد خليفة للقيام بعمل رئيس حي الموسكي.

وقاد محافظ القاهرة جولة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع الجلاء ومحيط مستشفى الجلاء بحى بولاق أبوالعلا.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة فرض الانضباط بالشارع، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تواجدًا ميدانيًا مستمرًا ومتابعة دقيقة من كافة القيادات التنفيذية لمنع الاشغالات.

وشدد محافظ القاهرة على رئيس حى بولاق أبو العلا بعدم السماح بوجود أي مظاهر للإشغالات التي تعوق حركة المواطنين أو تؤثر على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمكان.

كما طالب محافظ القاهرة بسرعة رفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار الحملات اليومية لضمان عدم عودة الظواهر السلبية مرة أخرى.

ووجه محافظ القاهرة انذارًا لرئيس الحى مؤكدًا على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في أداء الواجب الوظيفي، وأن تقييم أداء القيادات التنفيذية سيكون وفقًا لمعدلات الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حق المواطن في رصيف آمن.