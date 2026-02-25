كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله اعتراض بعض الأشخاص على إمام مسجد بمحافظة الدقهلية، وحدوث مشادة كلامية بينهم.

فحص الفيديو

بالفحص والتحري، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 23 من الشهر الجاري بمركز ميت سلسيل، حيث نشبت مشادة بين شخص "متطوع للعمل كإمام بالمسجد" وثلاثة أشخاص آخرين داخل المسجد.

خلافات عائلية

كشفت التحقيقات أن الطرف الثاني (المعترضين) هم "أبناء عمومة" الإمام المتطوع، وأن سبب المشادة يعود لوجود خلافات عائلية سابقة بينهم، وليست متعلقة بالشعائر الدينية.

اعتراف وإجراءات

بمواجهة الطرفين، أقروا بارتكاب الواقعة وأكدوا صحة الخلافات العائلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.