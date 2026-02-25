إعلان

مشاجرة "أولاد العم" داخل المسجد.. الداخلية تكشف كواليس فيديو الدقهلية

كتب : عاطف مراد

04:52 م 25/02/2026 تعديل في 04:52 م

المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله اعتراض بعض الأشخاص على إمام مسجد بمحافظة الدقهلية، وحدوث مشادة كلامية بينهم.

فحص الفيديو

بالفحص والتحري، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 23 من الشهر الجاري بمركز ميت سلسيل، حيث نشبت مشادة بين شخص "متطوع للعمل كإمام بالمسجد" وثلاثة أشخاص آخرين داخل المسجد.

خلافات عائلية

كشفت التحقيقات أن الطرف الثاني (المعترضين) هم "أبناء عمومة" الإمام المتطوع، وأن سبب المشادة يعود لوجود خلافات عائلية سابقة بينهم، وليست متعلقة بالشعائر الدينية.

اعتراف وإجراءات

بمواجهة الطرفين، أقروا بارتكاب الواقعة وأكدوا صحة الخلافات العائلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة الدقهلية مشاجرة مسجد الدقهلية

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم أتوبيس وميكروباص بالدقهلية
بالحسنى| من أول شخص يدخل الجنة؟
بالحسنى| من أول شخص يدخل الجنة؟
في مقدمتهم الخطيب.. نجوم الكرة يودعون أسطورة منتخب مصر مصطفى رياض
في مقدمتهم الخطيب.. نجوم الكرة يودعون أسطورة منتخب مصر مصطفى رياض
سلامة الغذاء تعلن سحب بعض عبوات "دانون" للبن الأطفال
سلامة الغذاء تعلن سحب بعض عبوات "دانون" للبن الأطفال
قرار حكومي بشأن منصة "سويف أسيس" لامتحانات أولى وثانية ثانوي
قرار حكومي بشأن منصة "سويف أسيس" لامتحانات أولى وثانية ثانوي

