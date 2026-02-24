كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر باستخدام سلاح أبيض محدثا إصابته التى أودت بحياته بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة البساتين، في 21 فبراير الجاري، بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال جثة "عامل" مقيم بدائرة القسم بها جروح وسحجات متفرقة إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

تحريات أجهزة الأمن أكدت من الفحص نشوب مشاجرة بين المتوفى و "جزار" مقيم بدائرة القسم، لقيام الأخير بالتعدى على المارة بالطريق العام بدائرة القسم ولدى قيام المتوفى بمعاتبته حدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته نتج عنه إصابته التى أودت بحياته.

جريمة مرعبة قبل الفطار .. معركة بالسنج في البساتين تنتهي بقتيل والأسرة: كان داخل يفض



عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المشكو فى حقه والسلاح الأبيض المستخدم فى الوقعة، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.