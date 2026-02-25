تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، من ضبط 30 شركة تعمل دون ترخيص بنطاق عدد من المحافظات، لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين.

تحريات تكشف مخطط النصب

أكدت التحريات قيام الشركات بالترويج لبرامج سياحية ودينية مختلفة، وإيهام الضحايا بكونها شركات مرخصة على خلاف الحقيقة، مع نشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب المواطنين.

أسفرت الحملات عن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وبحوزتهم صور جوازات سفر، وبرامج عمرة، وأختام وأكلاشيهات، ودفاتر استلام نقدية، إضافة إلى أوراق دعاية وإعلانات إلكترونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار جهود وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على قطاع السياحة ومكافحة جرائم النصب باسم الحج والعمرة.