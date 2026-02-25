إعلان

الأمن العام يضبط 30 شركة بتهمة النصب في رحلات الحج والعمرة

كتب : عاطف مراد

05:48 م 25/02/2026

الحج والعمرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، من ضبط 30 شركة تعمل دون ترخيص بنطاق عدد من المحافظات، لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين.

تحريات تكشف مخطط النصب

أكدت التحريات قيام الشركات بالترويج لبرامج سياحية ودينية مختلفة، وإيهام الضحايا بكونها شركات مرخصة على خلاف الحقيقة، مع نشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب المواطنين.

أسفرت الحملات عن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وبحوزتهم صور جوازات سفر، وبرامج عمرة، وأختام وأكلاشيهات، ودفاتر استلام نقدية، إضافة إلى أوراق دعاية وإعلانات إلكترونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار جهود وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على قطاع السياحة ومكافحة جرائم النصب باسم الحج والعمرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رحلات الحج والعمرة الأمن العام شركات وهمية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الخيار الآمن.. لماذا ينصح الأطباء بالسلطة لمرضى السكري؟
سفرة رمضان

الخيار الآمن.. لماذا ينصح الأطباء بالسلطة لمرضى السكري؟
الحكومة توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" بين مصر وإسبانيا
أخبار مصر

الحكومة توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" بين مصر وإسبانيا
كنز على سفرتك.. 6 أطعمة ومشروبات تحميك من سرطان القولون
سفرة رمضان

كنز على سفرتك.. 6 أطعمة ومشروبات تحميك من سرطان القولون
أول تقرير رسمي عن "دراما رمضان".. ماذا تضمن؟
أخبار وتقارير

أول تقرير رسمي عن "دراما رمضان".. ماذا تضمن؟
محامي فرد الأمن يطالب بتعويض 5 ملايين لكل ضحية وتغطية تلفيات الشركة 
حوادث وقضايا

محامي فرد الأمن يطالب بتعويض 5 ملايين لكل ضحية وتغطية تلفيات الشركة 

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الإعلامي الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين عن عمر يناهز 98 عامًا
بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة