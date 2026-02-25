كتب- علاء عمران:

أحبطت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، محاولة ترويج كميات كبيرة تُقدر قيمتها بنحو 240 مليون جنيه، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة وحماية الشباب من مخاطر الإدمان.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن الواقعة بدأت بمعلومات وتحريات أكدتها جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث كشفت التحريات عن نشاط عناصر جنائية خطرة تعمل على جلب كميات كبيرة من مخدري الحشيش والهيدرو، وتخزينها تمهيدًا لطرحها في الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

مداهمات أمنية تضبط 3.5 طن

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد خطة أمنية مُحكمة بمشاركة قطاع الأمن المركزي، نُفذت من خلالها مأموريات متزامنة استهدفت أوكار تلك البؤر في توقيت واحد، وأسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم قرابة 3.5 طن من الحشيش والهيدرو، قبل ترويجها بالأسواق.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم في جلب وترويج المواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

