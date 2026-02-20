إعلان

الداخلية: أكثر من 5 أطنان منظفات مغشوشة داخل مصنع غير قانوني في القاهرة

كتب : صابر المحلاوي

11:12 م 20/02/2026

ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة المنظفات في المرج

كتب- صابر المحلاوي:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الغش التجاري، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة المنظفات الصناعية بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

ضبط منظفات صناعية مغشوشة

وقالت مصادر أمنية إن المصنع كان يقوم بإنتاج أكثر من 5 أطنان منظفات صناعية "منتج نهائي" مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية، بالإضافة إلى أكثر من 3 أطنان مواد خام، و15 ألف عبوة فارغة، وخط إنتاج كامل لتصنيع المنظفات، تمهيدًا لطرحها بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضافت المصادر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصنع غير مرخص المرج منظفات مغشوشة وزارة الداخلية

