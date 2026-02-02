إعلان

مؤبدان على "سلاح وهيروين".. 9 فبراير "عصابة الغناترة" أمام الجنايات   

كتب : رمضان يونس

07:43 م 02/02/2026 تعديل في 07:45 م

متهم في قفص الاتهام

قررت الدائرة "9" مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد فائق المسلمي، تأجيل استئناف عصابة "الغناترة" على أحكام المؤبد في واقعة الهيروين والسلاح بقرية كومبرة بكرداسة، إلى جلسة 9 فبراير الجارى.

وأدانت الدائرة "6" جنايات كرداسة جنوب الجيزة؛ برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، في وقت سابق 7 متهمين بالسجن المؤبد لاتجارهم في الهيروين والمؤبد في قضايا السلاح بقرية كومبرة بكرداسة في القضية المعروفة إعلاميًا "عصابة الغناترة".

وتضمن قرار المحكمة أولا؛ حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لاتجارهم في مخدر الهيروين.

ثانيا؛ معاقبة الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع بالسجن المؤبد لحيازتهم السلاح والذخائر وتغريمهم 10 آلاف جنيه.

ثالثا؛ بمعاقبة كلا من "عيدة.ر"، و "عمار .ر" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه في المخدرات والسجن المشدد 5سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازتهما السلاح.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية التي حملت رقم 14118 لسنة 2022 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 5425 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة للمتهمين "جميعة ع."، 80 عامًا غفيرة بمزرعة، و"عبد الجواد ج." 24 عاما، و"عمار ر." 17 عامًا، عامل، و"هانم. س" ٥٠ سنة - ربة منزل، و"هدى س." 50 عامًا ربة منزل، و"دنيا ح." 21 عامًا، و"سامية ع." 50 عاما، و"عيده ر." 16 عامًا و" جمعة ا."، لأنهم في يوم 22 أكتوبر 2022 ، بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة قاموا بتأليف عصابة من أغراضها الإتجار في المواد المخدرة داخل البلاد.

ونسبت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى للمتهمين تهمة إحراز بقصد الاتجار جوهرين مخدري "الهيروين والميثامفيتامين" وأسلحة نارية غير مششخنة بندقية خرطوش وفرد خرطوش وثلاث مسدسات و ذخائر، وأجزاء رئيسية من تلسكوب لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي الوارد بأوراق القضية أن المضبوطات لجوهري الميثامفيتامين والهيروين المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن؛ الأسلحة النارية المضبوطة "بندقية وفرد خرطوش وثلاث مسدسات مششخنة وعدد 24 خزينة الأسلحة نارية مختلفة وتيلسكوب رؤية وعدد 2360 طلقة نارية متفاوتة الأعيرة" مما يستخدم بعضها على الأسلحة النارية آنفه البيان.

عصابة الغناترة خطر تشكيل عصابي في الجيزة ناترة كومبرة رداسة وسيم لنيابة العامة نايات الجيزة لاح يروين

