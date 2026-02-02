إعلان

ضبط مسجل زعم تقاضي ضابط مبالغ مالية لإجراء تحريات بالسويس

كتب : علاء عمران

06:38 م 02/02/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إساءة أحد الأشخاص لأحد ضباط الشرطة، والزعم بتقاضيه مبالغ مالية مقابل إجراء التحريات في السويس.

وتبين بعد الفحص عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى أن الضابط المشار إليه تمكن بتاريخ 8 نوفمبر 2024 من ضبط القائم على النشر، وهو مالك مكتب نقل -سبق اتهامه في 15 قضية متنوعة، إثر تورطه في واقعة مشاجرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه، وعُرض على النيابة العامة، وعقب إخلاء سبيله تم إعادة عرضه على الجهات القضائية المختصة بشأن 13 حكمًا صادرة ضده، وتمت كافة الإجراءات في إطار الشرعية والقانون دون أي تجاوز.

وبمواجهته، أقر القائم على النشر بادعائه الكاذب ونشره مقطع الفيديو نكايةً في الضابط المذكور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

السويس الأجهزة الأمنية تهمة الفساد تهمة الرشوة

