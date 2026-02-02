اعتقاد بتسببه في فسخ خطبة صديقه.. عاطل يعتدي على شخص بزعم ابتزازه

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام القائم على النشر بالتعدي لفظيا على آخر، زاعما قيامه بإنشاء حسابات وهمية باسمه بهدف ابتزازه بمحافظة الغربية.

وتبين بعد الفحص أن لا بلاغات رسمية وردت بهذا الشأن، وتمكنت الجهات الأمنية من تحديد وضبط القائم على النشر، وهو عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينه وبين أحد الأشخاص -مقيم بذات العنوان- اعتقادًا منه بأن الأخير تسبب في فسخ خطبة أحد أصدقائه، وقد أيد الطرف الآخر ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائم على النشر لادعائه الكاذب.