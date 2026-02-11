"يستاهل زي إمام عاشور".. أحمد شوبير يفتح النار على حارس الزمالك

زوار موقع مصراوي انتظروا متابعة لحظية لمباراة الأهلي والإسماعيلي، التي تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

إلى أحداث المباراة:

تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

جاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد شكري

خط الوسط: اليو ديانج - محمد علي بن رمضان - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: يلسين كامويش

تفاصيل مباراة الأهلي والإسماعيلي

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 10: ضغط متواصل من الأهلي لتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 15: حسين الشحات يهدر فرصة الهدف الأول للأهلي بعد تسديدة أرضية زاحفة مرت بجوار القائم.

الدقيقة 23: عرضية من حسين الشحات يتصدي لها دفاع الإسماعيلي

الدقيقة 30: محمد بن رمضان يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الإسماعيلي