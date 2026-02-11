لحظة بلحظة.. الأهلي 1-0 الإسماعيلي.. الدوري المصري
كتب : هند عواد
زوار موقع مصراوي انتظروا متابعة لحظية لمباراة الأهلي والإسماعيلي، التي تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري.
إلى أحداث المباراة:
تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي
جاء تشكيل الأهلي كالآتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد شكري
خط الوسط: اليو ديانج - محمد علي بن رمضان - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي
خط الهجوم: يلسين كامويش
تفاصيل مباراة الأهلي والإسماعيلي
الدقيقة 1: انطلاق المباراة
الدقيقة 10: ضغط متواصل من الأهلي لتسجيل الهدف الأول.
الدقيقة 15: حسين الشحات يهدر فرصة الهدف الأول للأهلي بعد تسديدة أرضية زاحفة مرت بجوار القائم.
الدقيقة 23: عرضية من حسين الشحات يتصدي لها دفاع الإسماعيلي
الدقيقة 30: محمد بن رمضان يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الإسماعيلي