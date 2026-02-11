مباريات الأمس
لحظة بلحظة.. الأهلي 1-0 الإسماعيلي.. الدوري المصري

كتب : هند عواد

04:44 م 11/02/2026 تعديل في 05:32 م
زوار موقع مصراوي انتظروا متابعة لحظية لمباراة الأهلي والإسماعيلي، التي تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

إلى أحداث المباراة:

تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

جاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد شكري

خط الوسط: اليو ديانج - محمد علي بن رمضان - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: يلسين كامويش

تفاصيل مباراة الأهلي والإسماعيلي

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 10: ضغط متواصل من الأهلي لتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 15: حسين الشحات يهدر فرصة الهدف الأول للأهلي بعد تسديدة أرضية زاحفة مرت بجوار القائم.

الدقيقة 23: عرضية من حسين الشحات يتصدي لها دفاع الإسماعيلي

الدقيقة 30: محمد بن رمضان يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الإسماعيلي

