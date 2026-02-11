ضبط شبكة تستغل الأطفال في التسول والبيع الإلحاحي بالجيزة

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط رجلين و13 سيدة (8 منهن لديهن معلومات جنائية)، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في التسول وإجبارهم على بيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وخلال الضبط، تم العثور مع المتهمين على 18 حدثًا من المعرضين للخطر، وكانوا يقومون ببيع السلع بطريقة إلحاحية والتسول. وبمواجهتهم، أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأحداث لأهاليهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم بإحدى دور الرعاية.

اقرأ أيضا:

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟