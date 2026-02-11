إعلان

قرار قضائي بشأن الطعن على نتيجة انتخابات دائرة المنتزه بالإسكندرية

كتب : أحمد عادل

04:07 م 11/02/2026

محكمة النقض

قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، تأجيل الطعن المقدم من أحمد فتحي عبد الكريم على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة دائرة المنتزه أول بالإسكندرية في انتخابات مجلس النواب 2025، إلى جلسة 25 مارس المقبل، لضم مفردات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وطالب مقدم الطعن بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وعلى رأسها إبطال العملية الانتخابية في الدائرة وإعادتها، لما شابها من مخالفات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت نتيجة دائرة المنتزه أول بالإسكندرية بفوز كل من أشرف سردينة، رمضان بطيئة، محمد حسين الحمامي، وهشام الرحماني بمقاعد الدائرة في مجلس النواب.

